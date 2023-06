Onze jogadores do elenco atual do Ceará já foram treinados por Guto Ferreira

Oficializado como novo técnico do Vovô nesta quinta-feira, 29, Guto já conhece boa parte do elenco atual de jogadores

Guto Ferreira chega ao Ceará sob boas expectativas. Isso se dá, em grande parte, pelo técnico já conhecer o ambiente do clube e alguns jogadores do grupo. Do elenco atual, onze já foram treinados pelo profissional, sendo oito deles no próprio Alvinegro de Porangabuçu durante a primeira passagem do comandante em 2020 e 2021.

Os zagueiros Luiz Otávio e Tiago Pagnussat, líderes do grupo, trabalharam com Guto no Vovô. Os goleiros Richard e André Luiz, o defensor Gabriel Lacerda, o meia David, e os atacantes Erick e Cléber, são outros atletas que foram comandados pelo novo treinador no clube cearense.

Além deles, outros três jogadores já trabalharam com Guto Ferreira em algum momento da carreira. O atacante Nicolas foi quem teve o contato mais recente com o profissional. Os dois estiveram juntos neste ano quando ainda defendiam o Goiás. Warley e Willian Maranhão, foram companheiros do técnico no Coritiba e Bahia, respectivamente.

A lista poderia ser maior, mas o atacante Leandro Carvalho, que também já trabalhou com Guto Ferreira no Vovô, não está nos planos do clube cearense e deve sair em breve.

Na tarde desta quinta-feira, 29, o Ceará oficializou a contratação de Guto Ferreira. O treinador chega ao clube para substituir Eduardo Barroca, demitido após o empate sem gols com o Avaí no meio desta semana. Os auxiliares André Luis e o preparador físico Valdir Júnior desembarcam em Porangabuçu com o técnico.