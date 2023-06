Arthur Rezende avança em negociação com clube do futebol árabe e deve deixar o Ceará

Negociação entre o volante alvinegro e o clube dos Emirados Árabes avançou. O jogador sequer esteve no banco de reservas no empate com o Avaí, na noite desta quarta-feira, 28

Mais um atleta está próximo de deixar o Ceará. Após abrir conversas com um clube dos Emirados Árabes, o meio-campista Arthur Rezende avançou na negociação, que deve ter um desfecho em breve, apurou o Esportes O POVO.

Em meio a negociação com o clube do futebol árabe, o volante sequer esteve no banco de reservas no empate em 0 a 0 com o Avaí, na noite desta quarta-feira, 28, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato do jogador com o Vovô é até o final de 2023.

Na atual temporada, Arthur Rezende disputou 28 jogos, sendo 18 deles como titular, e marcou um gol e duas assistências. Desde a chegada de Eduardo Barroca, que foi demitido após o jogo contra o Leão da Ilha, o camisa 8 do Vovô perdeu espaço entre os onze iniciais para o também volante Willian Maranhão.

O atacante Hygor Cléber também pode estar de saída do Ceará. Atleta negocia com um clube dos Emirados Árabes, segundo apuração do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, e também não foi relacionado para o jogo diante do Avaí.

