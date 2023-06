Tiago Pagnussat é abordado por torcedores do Ceará após empate diante do Avaí

Zagueiro conversou com torcedores alvinegros no estacionamento da Arena Castelão

Após o empate sem gols do Ceará diante do Avaí pela Série B, que desencadeou na demissão do técnico Eduardo Barroca, o zagueiro Tiago Pagnussat foi abordado e conversou com alguns torcedores no estacionamento da Arena Castelão.

Indignados pelos recentes resultados e também pelas atuações do Vovô, o grupo de alvinegros questionou o defensor quanto à entrega do elenco dentro de campo. Pagnussat salientou que os jogadores estão levando tudo à sério e que tem a noção que a equipe precisa melhorar.

No encerramento da conversa, ele foi elogiado por ter sido "o único a parar para conversar" com as pessoas presentes.