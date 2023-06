Arthur Rezende e Hygor, do Ceará, têm negociação com clube dos Emirados Árabes

O Ceará pode perder dois jogadores do seu atual elenco. De acordo com apuração do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, o volante Arthur Rezende e o atacante Hygor Cléber estão em negociações com uma equipe dos Emirados Árabes. Ambos não foram relacionados para o duelo desta quarta-feira, 28, diante do Avaí, pela Série B.

Rezende chegou ao Vovô no início da temporada, contratado junto ao Vila Nova-GO. Com Morínigo, o camisa 8 era titular incontestável, sendo peça importante entre os onze iniciais do então treinador alvinegro. Porém, sob o comando de Barroca, o atleta acabou perdendo espaço. Mesmo assim, são 28 partidas, um gol marcado e duas assistências.

Por outro lado, Hygor teve poucas oportunidades em Porangabuçu. Adquirido após uma temporada de destaque no Criciúma, não foi muito aproveitado no escrete preto-e-branco. Em 11 aparições, não balançou as redes em nenhuma oportunidade.

Arthur tem vínculo com o Ceará até o final de 2023, enquanto Hygor firmou contrato até o término de 2024.