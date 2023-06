São Paulo avança em pré-contrato com Erick para 2024, diz jornalista; Ceará desconhece

Segundo Jorge Nicola, o São Paulo está convencido de que conseguirá a assinatura de Erick no pré-contrato, o que faria o jogador deixar o Ceará de graça no início de 2024.

Apesar das boas expectativas da diretoria do Ceará pela renovação de Erick, rumores na imprensa do Sudeste apontam uma outra possibilidade. Segundo informação do jornalista Jorge Nicola, o São Paulo avançou na assinatura de pré-contrato com o atacante, cenário que garantiria o jogador de graça no Tricolor em 2024.

+ Ceará aumenta tempo de contrato e apresenta nova proposta para renovação de Erick

O Esportes O POVO apurou que o Alvinegro de Porangabuçu desconhece essa investida do São Paulo e, consequentemente, desse possível acerto de pré-contrato. O Vovô, inclusive, não tem medido esforços pela permanência de Erick, que é o artilheiro do time na atual temporada e principal destaque individual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Diretoria do Ceará nega proposta por Danielzinho, meia do Bahia

Ceará abre check-in para jogo contra o Avaí pela Série B

Acertado com o Ceará, Bissoli figurou entre os artilheiros da Série A de 2022; veja números

Ainda de acordo com Nicola, o São Paulo está muito convencido de que vai conseguir chegar em um acordo com Erick pela assinatura do pré-contrato. Nos últimos dias, a diretoria do Ceará apresentou uma nova oferta ao atacante, ampliando a valorização salarial e o tempo de contrato de dois para três anos. A proposta está nas mãos do atleta.

"Ele quer renovar"

Em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, o executivo de Futebol do Ceará, Juliano Camargo, expôs que o próprio Erick tem o desejo de ficar em Porangabuçu.

“É um jogador fundamental para nós. Ele está muito bem, ele quer renovar e nós queremos. O João Paulo não está medindo esforços para isso e eles estão conversando. Espero que isso se resolva o quanto antes, não tem muito o que eu falar nesse aspecto, pois não saiu nada oficializado de renovação ou não, mas não estamos medindo esforços para que consiga resolver isso o quanto antes", comentou Juliano.