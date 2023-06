Ceará manifesta apoio à comunidade LGBTQIA+ no Dia Internacional do Orgulho

O Ceará prestou homenagem à comunidade LGBTQIA+ nesta quarta-feira, 28, no Dia Internacional do Orgulho, em publicação nas redes sociais do clube.

"O Ceará tem orgulho de ser o #TimedoPovo. Estamos juntos na luta pelo respeito, igualdade e contra todos os tipos de preconceitos", postou o clube do Porangabuçu.

Até um passado recente, Ceará e Athletico-PR estavam entre os poucos clubes brasileiros que não se posicionavam sobre assuntos relacionados à pauta LGBTQIA+. Em entrevista ao O POVO, o presidente do Alvinegro, João Paulo Silva, assegurou que durante a sua gestão a agremiação se manifestaria em temas sociais.

"É um tema importante. Acho que a gente não pode fazer distinção das pessoas por conta de escolhas. O que me distingue de uma pessoa para outra é o caráter, não as escolhas. Enquanto eu estiver dentro do Ceará, eu vou estar me posicionando em apoio", afirmou o dirigente do Vovô.

Torcida organizada LGBTQIA+ do Ceará celebra posicionamento

Primeira torcida organizada LGBTQIA+ do Ceará Sporting Club, a Vozão Pride comemorou a publicação do clube nas redes sociais.

"Ficamos imensamente emocionados com esse posicionamento! Os clubes de futebol têm um papel muito importante no âmbito social. Futebol é um esporte de massas, atinge milhões de pessoas e é o esporte mais amado do mundo! Nunca será só futebol", postou o perfil da torcida Vozão Pride.

Em outro trecho, a torcida organizada ressalta a intolerância e o preconceito enfrentado por pessoas da classe LGBTQIA+. "Apesar de infelizmente todos os dias as pessoas nos odiarem por ser quem somos, temos orgulho. Apesar de todos os dias LGBTQIA+ serem expulsos de casas pelo jeito que amam, temos orgulho. Apesar de sermos agredidos e hostilizados na rua apenas por estar de mãos dadas com a pessoa que amamos, temos orgulho. Apesar de sermos usados como ofensa pejorativa, temos orgulho."

Por fim, a torcida organizada manifestou o desejo de que o Ceará possa seguir engajado na causa.

"Ficamos muito felizes que o nosso time do coração, O Time do Povo, que crescemos acompanhando e amando tenha entendido isso de alguma forma. Obrigado, Ceará Sporting Club. Te amamos."

Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+: por que é celebrado em 28 de junho?

A data surgiu a partir de confrontos entre policiais e manifestantes em 1969 e ficou marcada como um dos acontecimentos mais importantes na luta pelos direitos LGBTQIA+, a Rebelião de Stonewall.

Nos anos 1960, leis proibiam a relação entre pessoas do mesmo sexo, porém, vários homossexuais frequentavam bares privados, que recebiam este público. Em junho de 1969, os policiais cometeram uma série de invasões nesses estabelecimentos, sendo o mais famoso deles o Stonewall Inn.

Então, no dia 28 de junho de 1969, vários manifestante se uniram em frente aos bares e começaram a gritar por seus direitos. O dia ficou conhecido como uma data memorável de lutas e do orgulho LGBTQIA+.

Em junho de 1970, aconteceu a primeira Parada Gay do mundo em Nova York, como uma forma de fortalecer as lutas pelos direitos de pessoas homossexuais e transexuais. Logo, o mês de junho ficou conhecido como o mês do orgulho LGBTQIA+.