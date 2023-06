Corinthians é condenado a pagar R$ 1,5 milhão a Michel Macedo, do Ceará

O Corinthians foi condenado em segunda instância pela Justiça do Trabalho a indenizar o lateral-direito Michel Macedo, atualmente no Ceará. O valor gira em torno de R$ 1,5 milhão e é referente a verbas rescisórias, férias, 13º salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

De acordo com o ge, o montante ainda pode subir por conta de correções monetárias e das custas processuais. O Timão, por sua vez, deve tentar recurso diante da situação. Michel atuou com a camisa corintiana entre 2019 e 2021.

No clube paulista, ele disputou apenas 29 jogos e marcou um gol. Após a passagem pelo Corinthians, o lateral fez um bom ano de 2021 pelo Juventude e chamou atenção do Ceará. No Vovô desde 2022, Macedo jogou 39 partidas e contribuiu com duas assistências. Na atual temporada, no entanto, sofre com lesões e entrou em campo apenas nove vezes.

Problemas judiciais

Nos últimos meses, o Corinthians vem convivendo com cobranças judiciais de ex-atletas. O caso mais recente foi do atacante Júnior Moraes, que rescindiu contrato com o clube paulista por conta de pagamentos atrasados.