Ceará é o quarto clube da Série B com mais jogos disputados em 2023

Alvinegro de Porangabuçu entra em campo mais uma vez neste domingo, 25, diante do Sampaio Corrêa, pela 13ª rodada do certame nacional

Com um calendário cheio, o Ceará já entrou em campo 35 vezes na atual temporada. O Vovô, inclusive, figura entre os quatro times da Série B do Campeonato Brasileiro com mais jogos disputados em 2023.

A equipe comandada por Eduardo Barroca fica atrás apenas de CRB (43), Sport (42) e ABC (41). Além disso, divide a quarta posição do ranking com a Ponte Preta. Neste ano, além da Série B, o Alvinegro já jogou o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Sétimo colocado com 19 pontos, o time alvinegro entra em campo mais uma vez neste domingo, 25. No Castelão, em São Luís (MA), encara o Sampaio Corrêa às 15h30min, em partida da 13ª rodada.

Confira o ranking de jogos disputados pelos times da Série B em 2023:

43 - CRB

42 - Sport

41 - ABC

35 - Ceará e Ponte Preta

33 - Novorizontino

32 - Vitória

31 - Atlético-GO, Criciúma, Ituano e Sampaio Corrêa

30 - Vila Nova

29 - Botafogo-SP

28 - Tombense

26 - Avaí, Chapecoense, Mirassol e Guarani

24 - Juventude e Londrina