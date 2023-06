Thiago Luis Scarascati apita Sampaio Corrêa x Ceará, pela Série B

Repórter do caderno de Esportes

Equipes se enfrentam neste domingo, 25, às 15h30min, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão

O árbitro paulista Thiago Luis Scarascati irá apita o duelo entre Sampaio Corrêa x Ceará. Pela 13ª rodada da Série B, as equipes se enfrentam neste domingo, 25, às 15h30min, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

O juiz terá Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa como assistentes. Ambos também são paulistas. Já o árbitro de vídeo terá o comando do Fifa, José Claudio Rocha Filho.

Após 12 jogos disputados, o Ceará possui 19 pontos somados, com seis vitórias, um empate e cinco derrotas na competição, com 15 gols marcados e 16 tomados.

