Presidente do Ceará expõe desejo de ter um treinador longevo: "É a virada da chave"

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, expôs o desejo de ter um treinador durante a sua gestão que tivesse um trabalho longevo no clube. Em entrevista exclusiva ao O POVO, o dirigente defendeu a ideia, avaliou Eduardo Barroca e lembrou da passagem de Tiago Nunes.

"Um dos pontos que eu queria muito para minha gestão era ter um treinador que passasse dois anos dentro do clube. Acho que isso é a virada de chave para ter bons resultados. Quando eu trouxe o Barroca, eu peguei boas informações dele com várias pessoas. Ele é um treinador jovem com vontade de crescer junto comigo, que estou chegando à frente da presidência do Ceará. Quando você tem uma vontade de vencer, você já dá um passo muito à frente", afirmou.

"É um treinador jovem, veio sozinho, não trouxe a família dele, é um cara trabalhador, vive e respira o dia a dia do clube. Tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho", completou.

O mandatário salientou, entretanto, que é preciso ter resultado para a manutenção de um trabalho a longo prazo. "Infelizmente, os treinadores no futebol precisam ter resultado. No futebol nem sempre a virada de chave é de um dia para outro. Ele assumiu o clube numa terça-feira, no domingo tínhamos uma decisão contra o ABC, que precisávamos ganhar, e em seguida uma final de Copa do Nordeste. Não houve tempo de colocar o trabalho em prática porque tinha que dar continuidade ao que foi formado até aquele momento. Eu torço muito para que o Barroca dê certo", completou.

João Paulo ainda revelou uma conversa com Robinson de Castro, ex-presidente do clube, em 2022, sobre Tiago Nunes. O técnico gaúcho foi demitido em março daquele ano, após as eliminações no mata-mata do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Ao todo, ele permaneceu 7 meses no Alvinegro.

"Ano passado até comentei com Robinson que um grande erro foi tirar o Tiago Nunes, porque era o treinador que iria virar a nossa chave. Eu lamentei muito a saída do Tiago naquele momento."