Elenco do Ceará recebe dois dias de folga durante Data Fifa

Grupo alvinegro se reapresenta na terça-feira, 13, para iniciar a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa, no próximo dia 25 de junho, pela 12ª rodada da Série B

O elenco do Ceará ganhará dois dias de folga durante a Data Fifa. Os atletas foram liberados pela comissão técnica e só se reapresentam na terça-feira, 13, para iniciar a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa, no próximo dia 25 de junho, pela 12ª rodada da Série B.



Na primeira semana livre de jogos, os jogadores terão um total de cinco sessões de treinamentos, divididos entre terça e sábado, 17, todos no período da tarde. No sábado, o grupo treinará pela manhã, enquanto o domingo será reservado para descanso e controle de carga.



O Vovô passará 13 dias sem entrar em campo, tempo importante para encontrar o equilíbrio para a disputa da Série B. O período sem partidas acontece devido a paralisação do Campeonato Brasileiro em razão da Data Fifa, em que as seleções disputarão amistosos.



Tempo crucial



Após derrota para o CRB, o técnico Eduardo Barroca falou sobre a importância do intervalo de treinos para a continuidade do trabalho. “A gente tem que aproveitar esse tempo para desenvolver e treinar coisas que não conseguimos treinar na sequência de jogos, reavivar a competição interna dos jogadores, deixá-los crescendo individualmente para que a gente possa, no retorno, fazer boas escolhas.Vai ser um período extremamente importante para a gente. Estávamos precisando disso e vamos trabalhar muito duro para melhorar naquilo que a gente precisa”, pontuou.