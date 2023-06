Barroca lamenta mais um resultado negativo do Ceará no Castelão: "Ficamos frustrados"

O Vovô desperdiçou uma chance de embalar duas vitórias seguidas como mandante. Contra o CRB, mais uma vez, o Ceará foi derrotado diante do seu torcedor.

O Ceará foi derrotado nesse último sábado,10, jogando na Arena Castelão, pelo CRB, por 3 a 1. Após o duelo nordestino válido pela Série B, o técnico do Vovô, Eduardo Barroca, em coletiva, lamentou mais um revés como mandante na competição

“É sempre estimulante poder jogar em casa, diante do torcedor. Nós ficamos frustrados de não entregar o resultado que a torcida gostaria de ter. Jogamos em casa com um interesse muito grande de retribuir o carinho do torcedor”, pontuou Barroca.

O resultado foi aquém das expectativas dos alvinegros devido ao último duelo no torneio, quando, fora de casa, o clube venceu o Atlético-GO por 3 a 0. Até por isso, existia uma expectativa de poder entrar no G-4, em casa de vitória diante dos alagoanos.

Agora, a equipe terá um período de duas semanas, devido a Data Fifa, sem partidas para disputar. O comandante destacou que esse tempo será importante para ajustes que ainda faltam no time: “Jogamos todos os jogos buscando ir bem e vencer. Vínhamos numa sequência positiva, mas temos que pegar o jogo contra o CRB, ver tudo que aconteceu sem emoção, aproveitar o tempo para desenvolver e treinar coisas que não treinamos com essas maratona de jogos e reavivar uma competição interna entre os jogadores”, pontuou o treinador.