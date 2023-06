Ceará x CRB-AL ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e CRB se enfrentam hoje, sábado, 10 de junho (10/06), pela 12ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, Eduardo Barroca conta com uma lista interessante de retornos. Desfalques no duelo contra o Atlético-GO, Richardson, Maranhão, Barcelos e Caíque voltam de suspensão e ficam disponíveis para enfrentar o CRB. Importante ressaltar que o quarteto vinha atuando como titular com o treinador alvinegro. Luiz Otávio, Michel Macedo e Formiga seguem se recuperando de lesão e ficam de fora do duelo.

Daniel Paulista também tem algumas ausências. O treinador do Alvirrubro não poderá contar com os atacantes Anselmo Ramon, Copete e Mike, todos por motivos clínicos. Hyuri, que já defendeu as cores do Ceará, embarcou com o elenco e será opção para o treinador. (Com Mateus Moura)



Ceará x CRB ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2023 - Ceará x CRB

Ceará

4-2-3-1: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Richardson e Maranhão (Zé Ricardo); Jean Carlos, Chay e Erick; Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca

CRB

4-3-3: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão; Falcão, Juninho Valoura e Renato; João Paulo, Rômulo e Riquelme. Técnico: Daniel Paulista

Quando será Ceará x CRB

Hoje, sábado, 10 de junho (10/06), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Ceará x CRB

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)