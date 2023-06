Bahia x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 10 de junho (10/06), pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Renato Paiva, do Bahia, sofrerá com uma série de desfalques. Lesionados, Marcos Victor, Raul Gustavo, Matheus Bahia, Yago Felipe, Jacaré e Biel ficam de fora. Além deles, o meio-campista Acevedo é desfalque por suspensão. O meia-atacante Thaciano lamentou as várias perdas, mas mostrou confiança no grupo.

Do lado do Cruzeiro, o técnico português Pepa terá a baixa certa de Matheus Jussa, que levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Por outro lado, o zagueiro Lucas Oliveira se recuperou de uma gastroenterite e formará dupla de zaga com Luciano Castán. (Com Gazeta Esportiva)



Bahia x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Bahia x Cruzeiro

Bahia

Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano, Cauly e Ryan; Ademir e Everaldo.

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Neto Moura), Wallisson e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto (Henrique Dourado).

Quando será Bahia x Cruzeiro

Hoje, sábado, 10 de junho (10/06), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Cruzeiro

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)