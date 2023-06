Atlético-MG x Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 10 de junho (10/06), pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada ne estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para este jogo, Eduardo Coudet terá de fazer algumas mudanças no elenco titular. Otávio, Saravia, Hyoran e Hulk estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Igor Gomes, Patrick e Edenilson disputam vaga no meio-campo e Vargas pode ser uma opção para o lugar de Hulk no ataque. O técnico argentino também pode optar por atuar com Pavón e Paulinho no setor ofensivo.

Pelo lado do Bragantino, que vem de empate em 1 a 1 na Copa Sul-Americana contra o Estudiantes, a expectativa é de quebrar um tabu de 25 anos. O Massa Bruta não vence o Galo pelo Brasileirão desde 1998. Desde o retorno do Bragantino à Série A em 2020, foram seis jogos, quatro empates e duas vitórias do Atlético. (Com Gazeta Esportiva)



