Corinthians x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Cuiabá se enfrentam hoje, sábado, 10 de junho (10/06), pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No Brasileirão, o Corinthians está na 16ª colocação, com nove pontos, um ponto a mais que o Goiás, primeiro clube dentro da degola. Para a partida, o experiente treinador não poderá contar com Paulinho (ruptura de ligamento do joelho esquerdo), Cantillo (incômodo na coxa) e Gustavo Mosquito (fase final de recuperação de lesão no joelho).

O Cuiabá, por sua vez, está com 11 pontos e com uma sequência de três jogos sem perder, duas vitórias e um empate. Assim, a equipe espera conquistar um resultado positivo para se manter fora da zona de rebaixamento do campeonato nacional.

O técnico português, Antônio Oliveira, não poderá contar com o zagueiro Marllon e o volante Ranielle, ambos terão que cumprir suspensão após terem recebido o terceiro cartão amarelo contra o Goiás. O atacante Jonathan Cafú também é outro desfalque, já que pertence ao Corinthians e a cláusula contratual para ele entrar em campo não será exercida. Os laterais PK e Uendel seguem em transição física e estão fora do confronto. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Corinthians x Cuiabá

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto, Maycon e Matheus Bidu; Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Cuiabá

Walter, Rikelme, Alan Empereur, Allyson e Matheus Alexandre; Denilson, Ronald e Fernando Sobral; Emerson Negueba, Deyverson e Wellington Silva.

Quando será Corinthians x Cuiabá

Hoje, sábado, 10 de junho (10/06), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Cuiabá

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)