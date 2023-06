Coritiba x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Coritiba e Santos se enfrentam hoje, sábado, 10 de junho (10/06), pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada ne estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para tentar buscar o triunfo fora de casa, o comandante conta com os retornos de Joaquim e Gabriel Inocêncio. O zagueiro cumpriu suspensão na derrota de 2 a 1 para o Newell's Old Boys na última terça-feira e o lateral não pôde jogar pois não está inscrito na Sul-Americana.

Em contrapartida, Deivid Washington segue como desfalque. O atacante não teve lesão muscular constatada na coxa direita, mas o Núcleo de Saúde e Performance do Santos optou por preservá-lo para fazer um trabalho específico de força e reequilíbrio muscular.

O atacante Lucas Braga, em transição física no gramado, também é baixa, assim como o lateral esquerdo Felipe Jonatan, que se recupera de lesão no joelho.

Do outro lado, o Coritiba também vive péssima fase. O time não vence desde o dia 23 de fevereiro e está na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos. (Com Gazeta Esportiva)



Coritiba x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Coritiba x Santos

Coritiba

Gabriel; Natanael, Henrique, Gustavo Vilar, Jean Pedroso e Jamerson; Bruno Gomes, Liziero e Boschilla; Alef Manga e Robson.

Santos

João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo.

Quando será Coritiba x Santos

Hoje, sábado, 10 de junho (10/06), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Coritiba x Santos

Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)