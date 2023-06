Richard fala sobre críticas por falhas: "Não é um jogo que define a minha história"

Herói do título da Copa do Nordeste, Richard tem protagonizado atuações na Série B que geraram críticas entre os torcedores. De forma mais recente, na derrota do Ceará por 3 a 0 para o Novorizontino, o goleiro acabou falhando em alguns lances, mas isso não o abalou. Com a confiança de Barroca, foi mantido como titular nos dois jogos subsequentes e não sofreu nenhum tento, pelo contrário, fez defesas importantes.

Sobre as críticas, Richard mostrou-se tranquilo e ponderou ao falar, em entrevista coletiva, que isso é natural. Segundo o goleiro, é preciso seguir em frente, focar em evoluir e, consequentemente, contribuir para o principal objetivo do ano, que é o acesso à elite nacional do Brasileirão.

Sobre o assunto Richard diz que desempenho do Ceará como mandante tem "incomodado bastante"

Castilho rechaça polêmica em postagem de Luvannor e mira chegar ao G-4 da Série B

Zé Ricardo estreia bem, dita ritmo do meio-campo e causa boa impressão no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Isso é natural. Como na vida, existem momentos bons e ruins. Acredito que estamos aqui para melhorar, evoluir, e é isso que tenho buscado fazer. Independente de falhas ou não, o goleiro nunca quer levar gols. Esse é meu principal objetivo, estar trabalhando para sair das partidas sem levar gols. É seguir em frente, são fases, as boas passam, as ruins também, e o mais importante é seguir em frente. O principal objetivo é estar vencendo, entrar no G-4 e levar o Ceará de volta à Série A”, explicou.

"Sei do meu potencial"

Ainda sobre o tema, Richard relembrou que convive com as críticas desde que chegou ao clube. Para o goleiro, uma derrota não pode ser concentrada somente em um único jogador, mas sim no coletivo.

+ Confira mais notícias sobre o Ceará Sporting Club

“Desde que cheguei no clube e pisei no aeroporto, já sofri algumas críticas. Eu sei do meu potencial e o quanto sou bom nisso que faço. Não é um jogo que define a minha história ou quem eu sou. Foi um jogo ruim, mas acredito que outros fatores fizeram com que tivéssemos esse jogo ruim. Não define muito não um jogo para o atleta”, enfatizou.