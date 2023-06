Zé Ricardo estreia bem, dita ritmo do meio-campo e causa boa impressão no Ceará

Entre os vários destaques individuais que o Ceará teve na convincente vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, um nome chamou a atenção, sobretudo por todo contexto envolto dele: Zé Ricardo. Estreante da noite, o volante voltou a atuar em uma partida oficial após oito meses e causou ótima impressão.

Participativo, o atleta de 27 anos ditou o ritmo do Vovô e foi peça fundamental na construção de jogo. Com o suporte de Arthur Rezende, Zé Ricardo conseguiu articular bem as transições entre a primeira linha e o último terço do Alvinegro, demonstrou boa preparação física — foram 81 minutos em campo — e deixou um importante recado para Barroca, de que há potencial para ser titular da equipe.

Contratado no início da temporada pelo Ceará, Zé Ricardo passou por momentos difíceis antes de ser escolhido por Barroca para enfrentar o Dragão. Em 2022, o volante teve poucas oportunidades no América-MG e praticamente não atuou no segundo semestre. No Coelho, a última partida aconteceu no dia 9 de outubro, diante do Fluminense, pela Série A, onde jogou por apenas um minuto.

Desde então, Zé Ricardo amargou o restante do Brasileirão no banco de reservas e optou por deixar o clube mineiro no fim da temporada. No Ceará, precisou superar uma lesão e uma cirurgia antes de ficar 100% apto para estrear. Mesmo neste cenário, a disciplina tática, o bom nível técnico e o vigor físico causaram a impressão de que o volante vinha atuando há muito tempo.

Números de Zé Ricardo contra o Atlético-GO: