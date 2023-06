Castilho rechaça polêmica em postagem de Luvannor e mira chegar ao G-4 da Série B

Autor do terceiro gol alvinegro diante do Atlético-GO, Guilherme Castilho é o terceiro maior goleador do Ceará em 2023

O meia Guilherme Castilho foi um dos protagonistas da vitória do Ceará por 3 a 0 diante do Atlético-GO, na última terça-feira, 6, pela 11ª rodada da Série B 2023. O jogador fechou o placar de pênalti já nos minutos finais do confronto contra os goianos.

O triunfo aproximou a equipe alvinegra do G-4 da competição. De momento, a diferença é de um ponto, podendo aumentar devido ao complemento da rodada. O atleta do Vovô mirou entrar nos grupos dos quatro primeiros colocados, mas sabe que para isso precisa melhorar jogando na capital cearense.

Sobre o assunto Zé Ricardo estreia bem, dita ritmo do meio-campo e causa boa impressão no Ceará

Ceará terá retorno de quatro jogadores contra o CRB, pela Série B

Vitor Gabriel é o centroavante com mais gols no Ceará em um ano desde a saída de Arthur Cabral

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Temos que melhorar em casa, sabemos disso. precisamos fazer mais pontos, assim como fora. Mas vamos tentar melhorar em todos os aspectos. Estamos chegando no G-4 e logo vamos entrar e se consolidar”, afirmou Castilho.

Postagem de Luvannor

Uma notícia que agitou a manhã dos torcedores alvinegros foi uma postagem envolvendo o atacante Luvannor, que ficou no banco de reservas contra o Dragão. Em seus stories do Instagram, o esportista publicou uma indireta: "Se você não é valorizado, não fique com raiva. Isso significa que você está no lugar errado. Conheça o seu valor e saiba onde você é valorizado”, disse.

Castilho, porém, afastou qualquer possibilidade de clima ruim pela postagem: “Não vi ninguém reclamando (postagem do Luvannor). Ele postou uma frase que ele sempre posta. É um cara que lê muito livro, está sempre fazendo esse tipo de postagem. não vi nenhuma maldade”, pontuou o camisa 99