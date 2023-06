Richard diz que desempenho do Ceará como mandante tem "incomodado bastante"

O arqueiro do Vovô também explicou, em entrevista coletiva, que as longas viagens e o estado ruim do gramado da Arena Castelão são fatores que prejudicam a equipe em manter uma maior consistência entre os jogos

Titular absoluto do Ceará, o goleiro Richard se mostrou incomodado com o atual desempenho da equipe atuando como mandante na Série B de 2023. De acordo com o arqueiro alvinegro, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 8, a volta do público aos jogos do Vovô será um fator fundamental para a melhora do aproveitamento dentro de casa.

“É um fator que tem incomodado bastante. O Barroca conversou bastante com nós sobre isso, que nosso aproveitamento dentro de casa precisa melhorar. É focar nisso, nos pontos que precisam ser melhorados. Aproveitar agora que nosso torcedor voltou, já conseguimos vencer a Chapecoense. Contra o Novorizontino foi uma partida um pouco diferente, a equipe vinha de dois jogos fora, viagens longas, e acabamos sentindo. Agora é focar no CRB, um jogo difícil, mas estaremos diante do nosso torcedor e precisamos vencer”, disse.

Dentro de campo, o time comandado por Barroca tem oscilado entre os jogos em relação a consistência tática e técnica. Apesar das vitórias estarem acontecendo, são cinco nos últimos seis confrontos do clube na Segundona, Richard ponderou que as longas viagens, assim como o estado ruim do gramado da Arena Castelão, são fatores que prejudicam o Vovô.

“São alguns fatores. A gente não tem conseguido, talvez, jogar bem todos os jogos, mas estamos vencendo, e isso nos dá confiança para seguir em frente e ir melhorando cada dia mais. Acredito que essas performances (ruins) aconteceram principalmente após viagens longas, o nosso time mudou um pouco também o estilo de jogar, de ter mais a bola e trocar passes, e o Castelão não tem ajudado muito. Mas não temos que estar aqui dando desculpas e sim solucionando os problemas”, explicou.