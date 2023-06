"Estou bem sereno em relação a isso", diz Barroca sobre reforços no Ceará

Comandante alvinegro foi questionado sobre a possibilidade do clube contratar reforços na próxima janela de transferências, que será aberta no dia 3 de julho

O técnico do Ceará, Eduardo Barroca, concedeu entrevista coletiva após vencer o Atlético-GO por 3 a 0 nesta terça-feira, 6. Na oportunidade, o comandante alvinegro foi questionado sobre a possibilidade do clube contratar reforços na próxima janela de transferências, que será aberta no dia 3 de julho.

Em sua resposta, o treinador foi enfático em afirmar que está "tranquilo" em relação a isso e afirmou que seu foco é no elenco que já tem em mãos. Além disso, destacou o trabalho das categorias de base do Vovô.

"Não, estou bem sereno em relação a isso (reforços). Meu foco é total nos jogadores que já tenho, desenvolver os jogadores, aproveitar os jovens. Estou super feliz com a estreia do Jonathan, que nunca tinha jogado no profissional. O trabalho da base é bastante importante", disse.



Com cinco vitórias nos últimos seis jogos, Barroca vem conseguindo realizar uma campanha de recuperação dentro da Série B. Para ele, o empenho dos jogadores é fundamental nesse início de trabalho no clube.

"Estou muito feliz com a construção desse início de trabalho, como os jogadores estão se empenhando. O mérito hoje é da entrega coletiva dos jogadores, o mérito é deles. Estou muito feliz, mas a gente já tem um novo desafio no final de semana, não dá nem para comemorar. Desafio importante dentro de casa contra o CRB."



Para seguir evoluindo, o Ceará encara o CRB no próximo sábado, 10, às 18h15min, na Arena Castelão. Os times se enfrentam pela 12ª rodada da Série B 2023.

Número de reforços no Vovô

A janela de transferência de julho está se aproximando e o Ceará começou a se movimentar no mercado da bola em busca de reforços para o restante da disputa da Série B do Brasileirão. O Esportes O POVO apurou que a ideia da diretoria alvinegra é ser assertiva e contratar de dois a três jogadores que cheguem com nível de titularidade, não apenas para compor o elenco comandado por Barroca.

Os dirigentes do Vovô, inclusive, fizeram sondagens no mercado e conversas com atletas já estão em curso. No atual cenário, a principal dificuldade do Alvinegro é nas laterais, pelo qual as opções estão escassas, sobretudo pela esquerda, onde Formiga está lesionado e Barcelos tem oscilado. Na direita, Michel Macedo, também entregue ao departamento médico, é outro desfalque do setor.



Na zona central do campo, um volante e um meia-atacante também podem ser opções de busca do Ceará, que mantém em sigilo as posições que serão reforçadas.