Vitor Gabriel é o centroavante com mais gols no Ceará em um ano desde a saída de Arthur Cabral

Jogador chegou a marca de onze tentos na vitória do Vovô por 3 a 0 diante do Atlético-GO, nesta terça-feira, 6

O atacante Vitor Gabriel chegou ao seu segundo jogo consecutivo com gol pelo Ceará. O jogador marcou o primeiro tento do triunfo do Vovô por 3 a 0 diante do Atlético-GO. Anteriormente, ele havia balançado as redes contra a Chapecoense.

Com os dois gols, o camisa 63 alcançou a marca de 11 tentos nesta temporada. O número positivo se destaca por um fato interessante no quesito centroavantes no time alvinegro.

Desde a saída de Arthur Cabral em 2018, nenhum “camisa nove” havia marcado mais de dez gols em um único ano. Vitor Gabriel, portanto, quebrou a marca e se tornou o centroavante com mais tentos desde a saída do “Rei”.

Em 2018, Arthur Cabral assinalou 24 gols em 55 jogos pelo Alvinegro de Porangabuçu. Até ontem, 6, Ricardo Bueno era o jogador da posição com mais gols. Em 2019, ele balançou as redes em dez oportunidades. Cléber, no clube desde 2020, marcou nove vezes em seu ano mais artilheiro, 2022.