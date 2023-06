Barroca cita "consistência" para entrar no G-4 e convoca torcida do Ceará para duelo contra o CRB

Técnico do Ceará ainda comentou sobre campanha de recuperação do time e elogiou elenco alvinegro por entrega e dedicação

O Ceará saiu vencedor do duelo contra o Atlético-GO nesta terça-feira, 6. Em Goiânia, o time alvinegro triunfou por 3 a 0 e diminuiu sua distância para o G-4 da Série B 2023. Após a partida, o técnico Eduardo Barroca comentou sobre a tabela de classificação.

"Eu estou muito mais preocupado com a evolução coletiva do que entrar no G-4 imediatamente. O objetivo da gente, obviamente, é entrar na zona de classificação como consequência do nosso trabalho. Para mim, não adianta nada entrar imediatamente e depois não ter o crescimento para sustentar. Falei desde a minha chegada, as minhas experiências de acesso na Série B tem muito haver com consistência. A palavra é consistência", afirmou.

A um ponto da zona de G-4, o Vovô venceu cinco dos seis últimos jogos que disputou na competição nacional. O desempenho evidencia uma recuperação da equipe dentro da Série B. Por isso, o triunfo diante do Dragão se tornou ainda mais essencial.

"Estamos fazendo um campeonato de recuperação. A gente sabia que era um jogo muito difícil por ser um adversário com a mesma pontuação que a gente e jogando em casa. É uma vitória muito importante para que a gente continue no processo de crescimento", disse Barroca.



Para dar continuidade ao processo, o Ceará encara o CRB no próximo sábado, 10, na Arena Castelão. Diante da importância do duelo, o técnico alvinegro convocou a torcida para se fazer presente e apoiar o time.

"O jogo do final de semana é extremamente importante. Aproveito para convidar o torcedor para estar lá e nos apoiar. Vai ser um jogo duro, vão ter momentos difíceis dentro do jogo e, nestes momentos, vamos precisar da ajuda do torcedor. Vamos precisar de apoio, acho que os jogadores estão mostrando merecimento de credibilidade."



As equipes duelam às 18h15min, em jogo da 12ª rodada da Série B. Uma vitória diante dos alagoanos pode colocar o Alvinegro de Porangabuçu no G-4 do certame.