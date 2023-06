Com Barroca, Ceará tem 87% de aproveitamento fora de casa

A vitória do Ceará por 3 a 0 diante do Atlético-GO, foi a quarta do Ceará fora de casa. Todos esses triunfos ocorreram sob o comando de Eduardo Barroca. O comandante possui 86.7% de aproveitamento longe da capital cearense com o Alvinegro de Porangabuçu e ainda não foi derrotado nesse quesito.

O clube se juntou a Vitória e Novorizontino como as melhores campanhas da Série B do Brasileiro como visitante. Ao todo, em seis partidas, o escrete preto-e-branco venceu quatro, empatou e perdeu apenas uma.

O Vovô, aliás, venceu as últimas quatro, das cinco partidas disputadas fora do estado.

Ceará com Barroca fora de casa

3ª rodada - ABC 1x2 Ceará

5ª rodada - Ponte Preta 0x0 Ceará

7ª rodada - Criciúma 1x2 Ceará

8ª rodada - Londrina 1x3 Ceará

11ª rodada - Atlético-GO 0x3 Ceará

A equipe alvinegra, porém, precisa melhorar seu desempenho dentro dos seus domínios, onde possui apenas duas vitórias, em cinco duelos. Para alavancar esses números, enfrenta o CRB-AL, no sábado, 10, às 19h30, na Arena Castelão.