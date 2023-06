Ceará terá retorno de quatro jogadores contra o CRB, pela Série B

O Ceará poderá contar com o retorno de quatro jogadores para a partida diante do CRB-AL. As equipes irão se enfrentar neste sábado, 10, às 19h30min, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão. Para o embate, o Vovô terá a volta dos volantes Caíque, Richardson e Willian Maranhão, e também do lateral-esquerdo Danilo Barcelos.

Todos eles cumpriram suspensão contra o Atlético-GO e, com isso, voltaram a estar disponíveis para o técnico Eduardo Barroca. Após a bela vitória contra o Dragão por 3 a 0, o time desembarca no Aeroporto Pinto Martins nesta quarta-feira, 7. O grupo inicia preparação para o duelo contra o Galo da Praia na quinta-feira, 8.

+ Ceará abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra o CRB no Castelão



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

DM do Vovô

Além dos quatro jogadores suspensos, o Ceará contou ainda com três ausências na última rodada. William Formiga, Michel Macedo e Luiz Otávio estão no departamento médico e não participaram da vitória diante do Atlético-GO. Para a partida contra o CRB-AL, a tendência é que o volante e o zagueiro sigam fora. Em transição, o lateral pode estar disponível até o final de semana.