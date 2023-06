Ceará abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra o CRB no Castelão

O Ceará iniciou nesta terça-feira, 6, a venda de ingressos e abriu o check-in para sócios para a partida contra o CRB, que acontecerá no sábado, às 19h30min, no Castelão. Os bilhetes para o jogo variam de R$ 15 a R$ 240, e o público feminino terá meia entrada para todos os setores.

A comercialização dos ingressos seguirá até o dia do confronto. Os setores disponíveis para a torcida alvinegra são: Norte (Superior e Inferior), Central (Superior e Inferior), Sul (Inferior), Especial e Premium.

O sócio-torcedor faz o check-in através do site Sócio Vozão. O duelo contra os alagoanos é válido pela 11ª rodada da Série B.

Antes do reencontro com o torcedor alvinegro, o Vovô entra em campo nesta terça-feira, às 21h30min, para encarar o Atlético-GO, em Goiânia-GO. O clube do Porangabuçu é o 8º colocado com 16 pontos e pode encostar no G4 em caso de vitória sobre os goianos.

Ceará x CRB: valores dos ingressos

Norte (Superior e Inferior): R$ 30,00/R$ 15,00

Central (Superior e Inferior): R$ 30,00/R$ 15,00

Sul (Inferior): R$ 30,00/R$ 15,00

Especial: R$ 100,00/R$ 50,00

Premium: R$ 240,00/R$ 120,00

Locais de Venda

Loja Vozão Shopping Parangaba: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão RioMar Kennedy: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão RioMar Papicu: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão Shopping Iguatemi: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão Grand Shopping Messejana: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão North Shopping Maracanaú: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão North Shopping Eusébio: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão Sede: Terça-feira e quarta-feira das 09h às 17h; Quinta-feira das 09 às 14h - (Feriado Corpus Christi); sexta-feira das 09h às 17h; e sábado das 09h às 12h.

Vendas on-line: vozaotickets.com

Arena Castelão: Sábado das 14h30 às 20h45 na Bilheteria 1

Torcida Visitante

A torcida visitante terá acesso ao setor Superior Sul, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Os ingressos serão comercializados no dia do confronto a partir das 14h30, na Bilheteria 3 da Arena Castelão.