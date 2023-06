Nicolas, do Ceará, tem reencontro no CT do Goiás; veja retrospecto de gols contra Atlético-GO

O atacante, antes de se transferir para o Vovô, atuou por mais de duas temporadas no Goiás. Alvinegro fez treino de apronto no CT do Esmeraldino antes de enfrentar o Atlético-GO nesta terça-feira, 6, em duelo da Série B

O atacante Nicolas, do Ceará, reencontrou velhos conhecidos no CT do Goiás nesta segunda-feira, 5, clube que defendeu antes de se transferir para o Vovô. O jogador compartilhou uma foto em suas redes sociais, onde aparece ao lado de alguns jogadores esmeraldinos, entre eles Vinícius e Apodi, que já atuaram pelo Alvinegro.

Em Goiânia para o duelo contra o Atlético-GO, o Ceará fez treino de apronto no CT do Goiás na tarde desta segunda e encerrou a preparação para a importante partida. O Vovô entra em campo nesta terça-feira, 6, para encarar o Dragão no Estádio Antônio Accioly, às 21h30min, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.

Nicolas, inclusive, por ter tido uma passagem de pouco mais de duas temporadas pelo Goiás, está habituado a enfrentar o Atlético-GO. Contra o Dragão, o centroavante atuou em oito oportunidades e marcou três gols neste recorte de jogos.