Vitor Gabriel volta a balançar as redes e se torna vice-artilheiro do Ceará em 2023

Depois de sete jogos, o atacante Vitor Gabriel voltou a marcar com a camisa do Ceará. O jejum chegou ao fim na vitória diante da Chapecoense, nesta sexta-feira, 2, por 2 a 0. O gol do camisa 63 foi o responsável por fechar o placar. Com isso, o atleta virou vice-artilheiro do time na temporada.

A última vez que Vitor balançou as redes foi contra o ABC, pela 3ª rodada da Série B do Brasileiro. Naquela oportunidade, o jogador marcou duas vezes e contribuiu diretamente na vitória por 2 a 1. Aquele foi o primeiro triunfo do Alvinegro de Porangabuçu na competição.

Sobre o assunto Ceará bate recorde de público na Série B de 2023 com vitória no dia do aniversário

Ceará supera Chapecoense por 2 a 0 pela Série B e conquista vitória no dia do aniversário

Na vitória diante da Chapecoense, Ceará voltou a marcar de falta após mais de um ano

Em 2023, Vitor Gabriel é um dos destaques do Vovô. Em 25 jogos, foram 10 gols marcados e quatro assistências.

Principais artilheiros do Ceará no ano