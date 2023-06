Michel Macedo e Formiga se aproximam de retorno após lesão, revela dirigente do Ceará

Michel Macedo e Willian Formiga, lateral direito e esquerdo do Ceará, respectivamente, estão afastados do restante do grupo alvinegro por conta de problemas médicos, que ambos acabaram adquirindo. No entanto, o retorno dos dois deve estar próximo.

Em entrevista ao Vozão Cast, o Executivo de Futebol do Vovô, Juliano Camargo, revelou o estado atual dos atletas ao ser perguntado sobre contratações: “Teremos a volta dos atletas. O Michel já essa semana será reintegrado ao elenco, o Formiga mais uma semana ou duas, no máximo, para retornar. Mas é início que estamos de olho no mercado e se entendemos que vai potencializar o elenco, não vamos medir esforços para trazer”, afirmou o dirigente.

Macedo se lesionou na partida contra a Ponte Preta, pela 5ª rodada da Série B. Já Formiga está fora desde a final da Copa do Nordeste, contra o Sport. Na ocasião, camisa 22 saiu ainda na etapa inicial da decisão.