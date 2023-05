Apostas: além de Nino e Richard, dois atletas do Ceará em 2022 são investigados, diz deputado

Danilo Forte, político do União Brasil, afirmou que ambos os jogadores estavam no Vovô no ano passado e seus nomes estão sob sigilo

O deputado Danilo Forte (União Brasil) foi entrevistado na manhã desta sexta-feira, 26, pelo programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, para falar sobre os casos de jogadores envolvidos em esquemas de apostas. Segundo ele, que é membro da CPI das apostas, além do lateral Nino Paraíba e do volante Richard, outros dois atletas que estavam no Ceará em 2022 estão sendo investigados sob sigilo de justiça, para que as apurações sejam feitas devidamente.

“Tem mais dois outros jogadores que estão sob sigilo de justiça, porque estão sendo feitas as apurações para comprovação ou não do envolvimento deles. E é muito importante o sigilo de justiça”. Questionado a respeito do clube dos investigados, o político confirmou serem futebolistas que faziam parte do elenco alvinegro no ano passado.

Além disso, Danilo ressaltou que outros atletas estão “na mira” do Ministério Público de Goiás, que deu início às investigações no caso. “A gente vai trazer tudo isso para Brasília, vai requisitar inclusive o apoio do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. É importante, também, que todos saibam disso. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal vão fazer o acompanhamento junto conosco na CPI”.

O deputado destacou ainda a necessidade de ter conversas aprofundadas com nomes importantes do futebol cearense, para contribuir dentro da questão. João Paulo Silva, presidente do Ceará, e Robinson de Castro, antigo titular do cargo, foram dois dos mencionados. “Eu acho que, hoje, o Brasil todo está estarrecido”, completou.