Ceará x Novorizontino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Novorizontino se enfrentam hoje, domingo, 28 de maio (28/05), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 15h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Barroca não tem nenhum novo desfalque além de Tiago Pagnussat, Willian Formiga e Michel Macedo, trio que se recupera de lesão e desfalcou o Ceará nas últimas rodadas.

O Novorizontino também vive bom momento na Série B. A equipe do interior paulista venceu os dois últimos jogos e ocupa a sétima colocação com 14 pontos. O técnico Eduardo Baptista não deve contar com o zagueiro Ligger, que se lesionou na partida passada. Adriano Mina é o provável substituto. (Com Lucas Mota)

Ceará x Novorizontino ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2023 - Ceará x Novorizontino

Escalação provável

Ceará

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Caíque, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Willian Maranhão e Richardson; Jean Carlos Chay e Erick; Nicolas. Téc: Eduardo Barroca

Novorizontino

3-4-2-1: Jordi; Renato Silveira, César Martins e Adriano Mina; Raul Prata, Geovane, Marlon e Reverson; Douglas Baggio e Aylon; Ronaldo. Téc: Eduardo Baptista

Quando será Ceará x Novorizontino

Hoje, domingo, 28 de maio (28/05), às 15h30min

Onde será Ceará x Novorizontino

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)