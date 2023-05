Corinthians x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Corinthians e Fluminense será disputado hoje, 28, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Corinthians e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 28 de maio (28/05), pela oitava rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Vanderlei Luxemburgo terá o retorno do meia Renato Augusto, que volta a ser relacionado depois de quase dois meses de recuperação de cirurgia no joelho. O goleiro Cássio e o lateral Fagner, desfalques no último jogo, também voltam a ser opções para a comissão técnica.

Por outro lado, o volante Paulinho será baixa. O camisa 15 sofreu uma entorse no joelho esquerdo na partida de meio de semana e vem sendo desfalque nos treinos. Na sexta-feira, o jogador passou por exames, mas o resultado foi "inconclusivo". Assim ele segue sob tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance até a realização de outro exame.

Para esta partida, o técnico Fernando Diniz vai promover o retorno da maioria dos titulares, que foram poupados contra o The Strongest por conta da altitude de La Paz. Apenas o goleiro Fábio esteve entre os 11 iniciais. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta Globo

: canal de TV aberta Globo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Corinthians x Fluminense

Corinthians

Cássio, Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Guga; André, Lima, Paulo Henrique Ganso e John Arias; John Kennedy e Germán Cano.

Quando será Corinthians x Fluminense

Hoje, domingo, 28 de maio (28/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Fluminense

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)