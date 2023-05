Atlético-MG x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Atlético-MG e Palmeiras será disputado hoje, 28, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 28 de maio (28/05), pela oitava rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o duelo, Coudet terá o desfalque do zagueiro Eduardo Lemos, que foi expulso na rodada anterior — vitória por 2 a 1 para cima do Coritiba. O Galo tem sete atletas pendurados: Hulk, Hyoran, Zaracho, Otávio, Saravia, Vargas e Pavón. Detalhe: o próximo jogo na competição é contra o Cruzeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Abel tem os já conhecidos desfalques de Atuesta (lesão no joelho direito), Murilo (luxação no ombro direito) e Giovani (na Seleção Brasileira sub-20). Assim sendo, o europeu deve escalar força máxima para o duelo contra o Atlético-MG. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Atlético-MG x Palmeiras

Atlético-MG

Everson; Saraiva, Nathan Silva, Jemerson e Dodô; Edenílson, Igor Gomes, Patrick e Hyoran; Paulinho e Hulk.

Palmeiras

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony.

Quando será Atlético-MG x Palmeiras

Hoje, domingo, 28 de maio (28/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Palmeiras

Mineirão, em Belo Horizonte (MG)