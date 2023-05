Botafogo x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e América-MG se enfrentam hoje, domingo, 28 de maio (28/05), pela oitava rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A boa fase do Botafogo é grande. O time carioca venceu seis dos sete jogos na competição, sendo a mais recente o 1 a 0 sobre o Fluminense. Além disso no meio de semana venceu o César Vallejo por 3 a 2 no Peru e também assumiu a primeira colocação de seu grupo pela Copa Sul-Americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O América-MG, por sua vez, venceu o Fortaleza por 2 a 1 na rodada passada. Mas a derrota de 3 a 2 para o Defensa Y Justicia da Argentina, em casa, no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, devolveu a irregularidade ao Coelho, na zona de rebaixamento do Brasileirão, com quatro pontos. Luís Castro sabe que o desgaste pelo excesso de jogos preocupa. Mas foca no jogo a jogo. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Botafogo x América-MG

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Jandeson e Luís Henrique.

América-MG

Pasinato, Marcinho, Wanderson, Éder e Avelar; Kal, Breno e Martínez; Everaldo, Aloísio e Felipe Azevedo.

Quando será Botafogo x América-MG

Hoje, domingo, 28 de maio (28/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x América-MG

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)