Internacional x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Bahia se enfrentam hoje, domingo, 28 de maio (28/05), pela oitava rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o duelo contra a equipe de Salvador, o técnico Mano Menezes deve ter o desfalque do volante Gustavo Campanharo, que saiu de campo na última quinta-feira com uma lesão no tornozelo. Carlos de Pena e Gabriel Baralhas disputam a vaga no meio-campo.

Para quebrar um tabu de nove anos sem vitórias contra os gaúchos, os comandados de Renato Paiva terão a volta do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na última rodada após ser expulso contra o Flamengo. David Duarte e Vitor Hugo devem completar o trio na defesa. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta Globo

: canal de TV aberta Globo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Internacional x Bahia

Internacional

John (Keiller); Rômulo, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Thauan Lara; Johnny, De Pena (Baralhas) e Alan Patrick; Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson.

Bahia

Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Vítor Jacaré, Cauly, Thaciano e Ryan; Ademir, Everaldo e Biel.

Quando será Internacional x Bahia

Hoje, domingo, 28 de maio (28/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Bahia

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)