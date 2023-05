Willian Maranhão vibra com seu primeiro gol pelo Ceará: "Felicidade dupla"

Na vitória sob o Londrina, além do gol, Maranhão contribuiu com 44 passes certos, em um aproveitamento de 91,7%. O meia acertou cinco de seis lançamentos e teve movimentação ativa no campo

Titular do Ceará com a chegada de Eduardo Barroca, Willian Maranhão ganhou espaço no escrete alvinegro e marcou o seu primeiro gol com a camisa da equipe. Foi dele o tento que abriu o placar no triunfo do Vovô por 3 a 1 sobre o Londrina-PR, fora de casa, na noite dessa quarta-feira, 24.

Na vitória sob o Londrina, além do gol, Maranhão contribuiu com 44 passes certos, em um aproveitamento de 91,7%. O meia acertou cinco de seis lançamentos e teve movimentação ativa no campo.

"Felicidade dupla hoje, pelo gol e por ter ajudado o Ceará a conquistar os três pontos. Vencer fora de casa o Criciúma, na última rodada, e hoje o Londrina, nos dá muita confiança para o decorrer do Brasileiro”, disse o jogador.

Dentre os sete jogos do Ceará realizados sob o comando de Eduardo Barroca, o camisa 95 esteve presente em seis, ficando de fora apenas do embate de volta da final da Copa do Nordeste. Foi titular nos últimos cinco duelos e vem se firmando como peça importante no esquema do novo treinador, que costuma escalar uma dupla de volantes atrás da linha de armadores.

Willian Maranhão tem vínculo com o Santos-SP e está emprestado ao Vovô até o fim da temporada. Anunciado como reforço em fevereiro, o meio-campista fez sua estreia no mês seguinte, enfrentando o Fortaleza, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Apesar de ter atuado na rodada posterior, contra o Vitória-BA, o volante só voltou a jogar em abril, quando entrou no segundo tempo do jogo da ida da final do Nordestão, disputada com o Sport-PE.

Com três resultados positivos em sequência, o clube de Porangabuçu deixou a zona de rebaixamento e saltou para a nona colocação da Série A. A distância para o Botafogo-SP, primeira equipe no G-4, é de apenas dois pontos. O próximo compromisso do Ceará é contra o Novorizontino-SP, neste domingo, 28, às 15h30min, na Arena Castelão.

Barroca ressalta comprometimento dos atletas

Após o triunfo contra o Londrina, o treinador Eduardo Barroca, em entrevista coletiva, destacou que o comprometimento do elenco vem sendo determinante para a sequência positiva. O técnico também frisou que, em meio à evolução do time, este é o momento do Vovô “dar um passo à frente dentro da competição”.

“Mérito grande da dedicação dos jogadores em um jogo que a gente não conseguiu se recuperar tão bem, diferente do jogo contra o Criciúma, que a gente teve uma semana inteira para trabalhar. Para esse jogo, a preparação foi mais de recuperação física e trabalho de vídeo. Os jogadores estão se dedicando, estão empenhados em cumprir aquilo que a gente está definindo coletivamente como ideia de jogo”, apontou.

“Eu também tenho uma série de coisas para ajustar. É o início do trabalho, são muitos jogos, muito pouco tempo para treinar, para trabalhar, para repetir e para cobrar. A gente tem compensado muito isso com o comprometimento dos jogadores. Um jogo difícil contra uma equipe que tinha a mesma pontuação que a gente. Agora precisamos dar um passo à frente para caminhar dentro da competição”, finalizou.