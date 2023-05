Richardson comemora vitória sobre o Londrina: "Estamos colhendo os frutos do trabalho"

Ainda na beira do gramado, o volante comemorou a vitória por 3 a 1 sobre o clube paranaense, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O Ceará conquistou mais uma importante vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, 24, o Vovô superou o Londrina por 3 a 1 e emendou o terceiro resultado positivo. Após o jogo, Richardson comemorou o placar e ressaltou a responsabilidade da equipe brigar na parte de cima da tabela.

“Essa vitória é fruto do nosso trabalho. A gente teve uma semana de preparação que foi muito importante para jogar contra o Criciúma. Estamos colhendo os frutos do trabalho. Está todo mundo se dedicando, comprando a ideia do professor de ter a bola e ser protagonista no campeonato. Por ter caído da Série A, temos a responsabilidade de brigar em cima.”

Sobre o assunto Ceará embala nova sequência de três vitórias na temporada

Ceará faz ótimo jogo, vence Londrina por 3 a 1 e emenda 3ª vitória seguida na Série B

Ceará confirma público de 15 mil mulheres para jogo contra Novorizontino

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Richardson destacou a dificuldade de vencer o Londrina fora de casa e elogiou a atuação do Vovô. O volante também comentou sobre a volta do torcedor alvinegro aos estádios e espera manter a sequência de vitórias com os jogos em casa.

“A gente fez um bom jogo e conseguimos a vitória. A gente sabe que vai ser difícil vencer o Londrina aqui dentro no campeonato, então saímos com o dever cumprido. Agora, com a volta do nosso torcedor, a gente espera ser muito forte dentro de casa e continuar nessa batida de vitórias.”

“Principalmente no jogo diante do Vitória, a gente sentiu muita falta do torcedor. Também no jogo do Guarani, que foi a primeira rodada pós-Copa do Nordeste, que estávamos com a adrenalina de ter sido campeão. Com a volta do nosso torcedor, a gente é muito forte jogando dentro de casa”, completou.