Artilheiro do Ceará na temporada, Erick faz gol pelo terceiro jogo seguido

O camisa 11 do Vovô marcou nas vitórias sobre o Tombense, Criciúma e Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Principal goleador do Ceará na temporada, o atacante Erick é o protagonista do setor ofensivo da equipe cearense. Contando com o gol marcado na vitória por 3 a 1 sobre o Londrina-PR, na noite desta quarta-feira, 24, pela Série B, o camisa 11 chegou ao terceiro jogo consecutivo balançando as redes.

Antes de marcar contra o time paranaense, pela oitava rodada da segunda divisão, o ponta alvinegro também estufou as redes nas duas partidas anteriores. Erick foi o autor de um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense e no triunfo por 2 a 1 sobre o Criciúma. Esta é a primeira vez que o atleta assinala um tento em três jogos consecutivos com a camisa do Ceará.

Sobre o assunto Richardson comemora vitória sobre o Londrina: "Estamos colhendo os frutos do trabalho"

Ceará embala nova sequência de três vitórias na temporada

Ceará faz ótimo jogo, vence Londrina por 3 a 1 e emenda 3ª vitória seguida na Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com os três gols marcados recentemente, o jogador de 25 anos assumiu a artilharia do escrete preto-e-branco com 11 tentos. Anteriormente, o posto pertencia a Vitor Gabriel e Guilherme Castilho, ambos com nove bolas na rede. Erick também tem dez assistências.

Ceará embala nova sequência de três vitórias na temporada



A vitória do Ceará por 3 a 1 diante do Londrina desta quarta-feira, 24, pela Série B, sobe a equipe na tabela do certame nacional e também confirma o bom momento do grupo comandado pelo técnico Eduardo Barroca. Com o triunfo, o Vovô chega a uma sequência de três vitórias na temporada.

Nas últimas três rodadas pela Série B, além dos nove pontos somados, o Alvinegro de Porangabuçu marcou sete gols e foi vazado apenas duas vezes. Em 2023,a última vez que havia somado três vitórias de maneira consecutivafoi nos jogos finais da Copa do Nordeste, em março. Na ocasião, por final da fase de grupos até as semifinais, o Vovô bateu o Atlético-BA e o Sergipe, ambos por 3 a 1, e também venceu o Fortaleza por 3 a 2, respectivamente.