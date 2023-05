Ceará faz ótimo jogo, vence Londrina por 3 a 1 e emenda 3ª vitória seguida na Série B

O Vovô decidiu a partida ainda no primeiro tempo e sacramentou a terceira vitória consecutiva na segunda divisão do Brasileiro. O jogo aconteceu no Estádio do Café, no Paraná

Com um primeiro tempo avassalador, o Ceará superou o Londrina na noite desta quarta-feira, 24, e conquistou a terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de Willian Maranhão, Erick e Jean Carlos, o Vovô venceu o time paranaense por 3 a 1, jogando no Estádio do Café-PR, pela oitava rodada. Clinton diminuiu.

A vitória sobre o Tubarão garantiu ao Vovô a presença na primeira página da tabela de classificação. Agora, a equipe de Eduardo Barroca soma quatro vitórias, um empate, três derrotas e treze pontos somados.

Além disso, a equipe de Eduardo Barroca voltou a vencer três jogos consecutivos - superou Tombense e Criciúma anteriormente - após quase dois meses. A última vez que isso havia acontecido, nesta temporada, foi entre os dias 18 e 29, quando o Ceará superou o Iguatu-CE, Atlético-BA, Sergipe e Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Londrina x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Escalação: como Londrina e Ceará vão a campo pelo Brasileirão Série B

Ceará confirma público de 15 mil mulheres para jogo contra Novorizontino

O jogo

O Ceará teve um começo avassalador no Estádio do Café. A equipe de Eduardo Barroca não deu tempo para o adversário se estabelecer em campo, e logo abriu o placar. Com apenas dois minutos, Chay cruzou no segundo pau, onde estava Jean Carlos. O meia arrumou para Willian Maranhão, que chutou forte e estufou as redes.

O Ceará não se deu por satisfeito com o gol no começo e seguiu marcando presença no campo de ataque. O resultado disso foi mais um gol dos cearenses. Aos 16 minutos, Erick tentou tocar para Nicolas, mas a defesa cortou. Na sobra, o próprio camisa 11 dominou e arriscou de fora da área. A bola entrou no canto esquerdo de Lucas Frigeri.

Os donos da casa só conseguiram levar perigo aos 19 minutos. Após cruzamento na área em cobrança de falta, o zagueiro Patrick ganhou pelo alto e cabeceou. A bola encobriu o goleiro Bruno, mas foi para fora do gol.

A primeira defesa do arqueiro alvinegro aconteceu apenas no último terço do primeiro tempo. Aos 30 minutos, Jatobá aproveitou a sobra da bola dentro da área e chutou de bico. Bruno Ferreira reagiu rápido e defendeu com o pé para impedir o primeiro gol dos mandantes.

O Vovô ainda conseguiu marcar mais um gol na etapa inicial, aos 36 minutos. Após triangulação na lateral do campo, Chay foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Jean Carlos. O meia, livre dentro da grande área, teve o trabalho de apenas empurrar a bola para o fundo das redes.

Com a larga vantagem criada no placar, o Ceará retornou do intervalo com uma postura diferente. Os comandados de Eduardo Barroca passaram a ficar menos tempo com a posse de bola, enquanto o Londrina permanecia mais tempo no campo de ataque.

Mesmo com mais dificuldades no segundo tempo, em relação aos primeiros 45 minutos, o Ceará detinha o controle da partida. Prova disso é que o Londrina não conseguia furar a defesa alvinegra e levar perigo ao gol de Bruno Ferreira. O primeiro lance de maior perigo aconteceu aos 12 minutos, em chute de Iago Dias, que a bola passou ao lado do gol.

Antes de terminar o jogo, os donos da casa conseguiram marcar o gol de honra. Aos 48 minutos, o atacante Clinton conseguiu superar o goleiro Bruno Ferreira com um chute cruzado.