Com público, Ceará voltará a jogar no Castelão após mais de um mês

Será o primeiro jogo do Vovô sob o comando do técnico Eduardo Barroca no Castelão. Além disso, vai ser a primeira partida alvinegra nesta Segundona com torcida

Após mais de um mês, o Ceará volta a mandar um jogo na Arena Castelão neste domingo, 28, às 15h30min, contra o Novorizontino-SP. O último confronto do Vovô no estádio foi a partida de ida da final do Nordestão, no dia 19 de abril, quando o Alvinegro superou o Sport-PE por 2 a 1. Na volta, após perder no tempo normal por 1 a 0, os cearenses sagraram-se tricampeões do torneio nos pênaltis.

Desde então, o time de Porangabuçu realizou três embates em casa, todos realizados no estádio Presidente Vargas (PV) e válidos pela Série B. No primeiro, o clube perdeu para o Guarani-SP por 3 a 0, sendo essa a última partida de Gustavo Morínigo como treinador da equipe. Depois, o Ceará recebeu o Vitória-BA e foi derrotado pelo placar de 2 a 0. O primeiro triunfo veio no terceiro confronto, ao superar o Tombense-MG por 2 a 0.

Será o primeiro jogo do Vovô sob o comando do técnico Eduardo Barroca no Castelão. Além disso, vai ser a primeira partida alvinegra nesta Segundona com torcida. Foram três compromissos com portões fechados em decorrência de punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por invasão de campo contra o Cuiabá-MT na Série A de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Willian Maranhão vibra com seu primeiro gol pelo Ceará: "Felicidade dupla"

Sob o comando de Barroca, Ceará tem seu melhor início na Série B como visitante

Barroca ressalta comprometimento dos atletas do Ceará e frisa: "Precisamos dar um passo à frente"

O público na arquibancada será composto exclusivamente por mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCD’s). De acordo com o clube alvinegro, mais de 15 mil ingressos já foram garantidos para o duelo. As entradas podem ser obtidas em lojas do clube, trocando por um pacote de absorvente ou um item de higiene pessoal.

Ceará tem seu melhor início na Série B como visitante

Perto de retornar à Arena Castelão após mais de um mês, o Alvinegro vem de duas vitórias como visitante e, no geral, alcançou com Barroca seu melhor início de Série B longe de seus domínios.

O Ceará soma dez pontos, com três triunfos, um empate e uma derrota, que ocorreu ainda com Gustavo Morínigo. É o melhor início do Vovô fora de casa desde 2006 e também representa a melhor campanha da atual edição entre visitantes.

A segunda melhor marca do time na segunda divisão, depois de cinco jogos fora de casa, foi em 2014. Naquela época, foram oito pontos somados: duas vitórias, dois empates e uma derrota. O pior desempenho ocorreu em 2015, com cinco resultados negativos.