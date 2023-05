Sob o comando de Barroca, Ceará tem seu melhor início na Série B como visitante

Com a chegada do técnico Eduardo Barroca, o Ceará cresceu em desempenho nos jogos fora de casa. Prova disso é que o clube tem o seu melhor início como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos, após cinco jogos realizados neste posto. Na noite desta quarta-feira, 24, os cearenses venceram o Londrina por 3 a 1, no Paraná.

Na atual edição da segundona, o Alvinegro de Porangabuçu já somou dez pontos jogando fora dos próprios domínios. Foram três vitórias, um empate e uma derrota, que ocorreu ainda sob comando do paraguaio Gustavo Morínigo. Com estes números, o Ceará detém seu melhor início em jogos fora de casa desde 2006, além de possuir a melhor campanha como visitante nesta temporada da Série B.

O único revés ocorreu contra o Ituano, ainda na primeira rodada, quando a equipe cearense perdeu por 2 a 0, no Estádio Novelli Júnior-SP, e ainda era treinada por Morínigo. Eduardo Barroca passou a comandar o Vovô apenas na terceira rodada da Série B e, desde então, venceu o ABC - na estreia -, Criciúma e Londrina, e empatou com a Ponte Preta, nos jogos como visitante.

A segunda melhor campanha do clube após cinco partidas, contando apenas os compromissos fora de casa, ocorreu em 2014. Naquela oportunidade, o escrete preto-e-branco venceu o América-RN e o Bragantino-SP (Hoje, RB Bragantino); empatou com Avaí-SC e Sampaio Corrêa-MA; e perdeu para o América-MG. Foram oito pontos somados.

Ceará como visitante, após cinco jogos, na era dos pontos corridos da Série B

10 pontos - na edição de 2023



8 pontos - 2014



7 pontos - 2016 e 2017



6 pontos - 2007



5 pontos - 2012



4 pontos - 2006



3 pontos - 2009



2 pontos - 2008 e 2013



0 pontos - 2015

Para repetir a melhor campanha como visitante na Série B, realizada na edição de 2017, o Vovô precisará somar mais 19 pontos nos compromissos restantes. Naquela temporada, o Ceará garantiu o acesso à elite do futebol nacional.