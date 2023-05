Barroca ressalta comprometimento dos atletas do Ceará e frisa: "Precisamos dar um passo à frente"

O Ceará fez grande jogo diante do Londrina nesta quarta-feira, 24, pela Série B do Brasileirão. Após vitória por 3 a 1, o técnico Barroca, em entrevista coletiva, ressaltou que o comprometimento dos jogadores tem sido determinante para o desempenho da equipe. O treinador também destacou que com a evolução da equipe é o momento do Vovô “dar um passo à frente dentro da competição”.



“Uma vitória importante. Mais um jogo fora de casa. Mérito grande da dedicação dos jogadores em um jogo que a gente não conseguiu se recuperar tão bem, diferente do jogo contra o Criciúma, que a gente teve uma semana inteira para trabalhar. Para esse jogo, a preparação foi mais de recuperação física e trabalho de vídeo. Os jogadores estão se dedicando, estão empenhados em cumprir aquilo que a gente está definindo coletivamente como ideia de jogo. Hoje (quarta) funcionou”, frisou.



“Eu também tenho uma série de coisas para ajustar. É o início do trabalho, são muitos jogos, muito pouco tempo para treinar, para trabalhar, para repetir e para cobrar. A gente tem compensado muito isso com o comprometimento dos jogadores. Um jogo difícil contra uma equipe que tinha a mesma pontuação que a gente. Agora precisamos dar um passo à frente para caminhar dentro da competição”, completou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Barroca explica ausência de David Ricardo e Vitor Gabriel



Importante nas campanhas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, o zagueiro David Ricardo perdeu espaço no Ceará. Eduardo Barroca explicou a ausência do defensor em campo e ressaltou que será um atleta importante ao longo da temporada.



“O Lacerda vem jogando muito bem. É um jogador que vem correspondendo muito bem. O David é um jogador muito importante, é um jogador jovem, um ativo do clube, um jogador com potencial de crescimento muito grande, com capacidade de fazer muito mais de uma função e vai ser um jogador muito importante para a temporada”, pontuou.



O treinador também explicou o motivo do atacante Vitor Gabriel não ter entrado na vaga de Nicolas no segundo tempo da partida contra o Londrina. “Sobre a saída do Nicolas, o jogo estava desenhado, a gente ganhando o jogo de 3 a 0, muito mais para o atacante entrar para participar recompondo do que atacando porque naquele momento a gente estava muito compacto nas linhas mais baixas e utilizando velocidade pelos lados. Naquele momento, meu maior interesse era que eu tivesse um jogador de mobilidade, com característica maior flutuação que tivesse um recomposição para defender até com maior predominância do que o ataque. O Vitor Gabriel também é um jogador muito importante, vem fazendo gols e também vai ser muito importante”.