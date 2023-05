Ceará visita Londrina para engatar terceira vitória seguida na Série B

Alvinegro de Porangabuçu joga nesta quarta-feira, 24. às 19 horas, no Estádio do Café, e pode entrar na primeira página da tabela da Série B do Brasileirão em caso de novo triunfo

O Ceará finaliza nesta quarta-feira, 24, a sequência de dois jogos do Sul do país podendo entrar na primeira parte da tabela da Série B. Às 19 horas, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Londrina no Estádio do Café, no Paraná. A partida é válida pela oitava rodada do certame nacional.

O embate dará ao Vovô a oportunidade de engatar uma série de três vitórias na competição. Após vencerem o Tombense-MG no PV, os comandados de Eduardo Barroca bateram o Criciúma por 2 a 1 no Heriberto Hulse, na rodada passada. Agora, caso some os três pontos, o Ceará pode ainda alavancar na tabela, podendo até mesmo figurar entre os seis primeiros colocando, aproximando-se do G-4. Hoje, o time cearense possui 10 pontos, com seis gols marcados e quatro sofridos.

Para o duelo, o Vovô terá importantes desfalques, no entanto. Após sentir um desconforto no adutor no aquecimento do jogo passado, o goleiro Richard voltou a Fortaleza visando recuperação, além de estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Tiago Pagnussat, com um desconforto muscular, também retornou à capital e não estará disponível para o jogo.

Além deles, o volante Willian Formiga e o Michel Macedo já ocupam o departamento médico do clube, com entorse no joelho e estiramento na coxa esquerda, respectivamente. Para o lugar de ambos, viajaram até o Paraná o goleiro Cristian e o meia Léo Rafael, ambos atletas da base do clube.

No gol, Bruno Ferreira será titular novamente. Em coletiva pré-jogo, o arqueiro celebrou as oportunidades como titular com a camisa alvinegra.

"Espero ter uma sequência. Não sei quanto tempo o Richard vai demorar, respeito muito ele e todos os companheiros, mas queria ter uma sequência. Mas quem manda é o Barroca e estou tranquilo em relação a isso. Estou fazendo meu trabalho e espero poder ajudar mais uma vez o Ceará", acentuou.



O Ceará não deve ter a vida fácil diante do adversário. Com os mesmos dez pontos que o Vovô, o grupo paranaense ainda não perdeu como mandante na Série B. Após três jogos em casa, foram somados sete pontos — duas vitórias e um empate, ou seja, 70% da pontuação conquistada pela equipe até aqui.

Para o jogo, o técnico interino Edson Vieira terá quatro desfalques por questões médicas. Os atacantes Clayton e Júnior Dutra estão lesionados, enquanto o zagueiro Da Silva e o atacante Lucas Coelho, ainda no DM, realizam trabalho de transição. O comandante tem, no entanto, boas notícias para o jogo. Após cumprir suspensão, o volante João Paulo estará novamente disponível. Capitão da equipe, ele deve ser titular no jogo.

Londrina-PR x Ceará

Londrina-PR

4-3-3: Lucas Frigeri; Léo Morais, Patrick, Gabriel e Salomão; João Paulo, Jatobá e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Caio Mancha (Matheus Lucas) e Vitor Feijão. Téc: Edson Vieira

Ceará

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Caíque, Lacerda, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson e Willian Maranhão; Erick, Chay e Jean Carlos; Nicolas. Téc: Eduardo Barroca

Local: Estádio do Café, em Londrina/PR

Data: 24/5/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa/DF

Assistentes: Jose Reinaldo Nascimento Junior/DF e Lehi Sousa Silva/DF

VAR: Marcio Henrique de Gois/SP

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN AM 1010, Facebook e YouTube do O POVO