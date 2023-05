Nícolas, do Ceará, explica "flechada", quer gol contra o racismo e apoia Vini Jr

O atacante Nicolas, do Ceará, foi entrevistado na manhã desta terça-feira, 23, pelo programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, para falar sobre seu momento no clube. O atleta passou a ser titular na equipe e vive boa fase, com dois gols nas últimas duas partidas pelo Vovô. Entre outras questões, o alvinegro explicou a origem da “flechada” na sua comemoração.

De acordo com o jogador, a celebração teve início quando atuava pelo Paysandu-PA, em 2019. A inspiração foi o atacante Róbson, ídolo do Papão apelidado de Robgol. “Ele comemorava em alguns jogos dessa maneira, muito em relação a protestos de xenofobia, de preconceito, justamente à região do Norte”, disse.

Segundo ele, atletas do rival Remo foram vítimas de xenofobia jogando em outro estado e, ao fazer gol no jogo do Paysandu, Nicolas comemorou com a flechada, simulando um índio com arco e flecha. O atacante ressaltou sua admiração por Róbson e destacou sua identificação com a maneira de comemorar seus gols.

“Achei que nesse tipo de situação, mais pessoas precisam se pronunciar, se posicionar. Naquele momento eu me posicionei, me identifiquei com a comemoração e desde então tenho feito ela”, explicou, afirmando acreditar que combina com o gesto.

Nicolas reforça apoio a Vini Jr e deseja gol contra o racismo

Questionado a respeito dos atos de racismo sofridos pelo atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, em partida do Campeonato Espanhol, Nicolas salientou que é o momento ideal para se manifestar a respeito do fato.

“Se tiver gol no próximo jogo, acho que é um momento oportuno para nos posicionarmos. Acho que quanto mais pessoas se posicionarem em relação a esse fato que aconteceu com o Vinícius Júnior, mais ‘Ibope’ vamos dar. Esse tipo de coisa não pode ser mais aceito, ainda mais numa liga tão grande como a liga espanhola. Todos os setores que puderem se posicionar é importante”, disse.

Nicolas também comentou que esse tipo de gesto não pode mais ser aceito, ainda mais em uma liga grande como a espanhola. Segundo ele, é importante que as pessoas se posicionem para que seja possível se solidarizar com o atleta e, principalmente, o ser humano, a “parte mais importante disso”.