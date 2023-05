Abordado quando estava no Vila Nova, Formiga, do Ceará, negou cometer pênalti para apostadores

A Operação Penalidade Máxima, que investiga manipulação de resultados no futebol brasileiro, continua ganhando novos desdobramentos. Segundo reportagem do jornal O Globo, o lateral-esquerdo Willian Formiga foi um dos aliciados para cometer pênalti quando ainda defendia o Vila Nova. Em depoimento, o atleta, atualmente no Ceará, nega ter aceitado participar do esquema fraudulento. Um dos companheiros de elenco, em mensagens trocadas com apostador, enfatiza: "O Formiga não tem nada a ver com isso".



Formiga contou, em depoimento ao Ministério Público de Goiás, que Romário enviou mensagem pedindo para ele cometer um pênalti na partida contra o Sport, pela última rodada da Série B 2022. O jogador receberia R$ 150 mil. O lateral relata que “recusou pois não é da sua índole e não mancharia a carreira com isso”.



Ele afirma ainda que “tiveram outros jogadores que comentaram sobre o assunto no vestiário, antes do jogo, por terem sido procurados pelo Romário”. O atleta completa reforçando que “não tem nenhum envolvimento com isso e não seria louco de colocar a sua carreira em risco por causa desse dinheiro”.



A denúncia que motivou as investigações da Operação Penalidade Máxima partiu do presidente do Vila Nova-GO. O dirigente Hugo Bravo, que é policial militar, tomou conhecimento de que o atleta Romário, do Vila Nova, estaria envolvido em uma esquema de manipulação e teria recebido um valor adiantado de R$ 10 mil para cometer um pênalti no primeiro tempo da partida contra o Sport. O atleta, entretanto, não foi relacionado para aquele jogo e tentou cooptar outro jogador a cometer a infração, porém sem sucesso.



Como as apostas já haviam sido realizadas, Bruno Lopez, apontado pelo MP-GO como o líder da organização criminosa, sugeriu que Romário procurasse outro companheiro da equipe para cometer o pênalti. A partir daí, o volante tentou convencer os colegas de elenco.



Um dos apostadores, identificado como VY, entrou em contato com Domingos, jogador do time goiano. Mensagens trocadas em 4 de novembro, revelam acordo para o meia cometer a penalidade no lugar de Romário. Nas conversas, ele afirma que fará e chega até a enviar dados para a transferência bancária.



Em depoimento, porém, Domingos alega que Romário pediu para ele dizer que iria fazer o pênalti contra o Sport, mas quem iria de fato cometer a infração, à época, seria Willian Formiga, ex-jogador do Vila. Segundo o aliciador, o lateral, hoje no Vovô, já “tinha aceitado e sabia de tudo”.



No dia seguinte, na véspera da partida, em troca de mensagens com VY, Domingos afirma que não participaria do esquema e devolve o valor recebido para a conta de Romário. Bruno, então, corrobora a informação de que Romário havia combinado com Willian Formiga, mas segundo Domingos o colega de elenco não sabia da negociação.



“O Formiga não quer fazer, se eu não explico pra ele o que o Romário fez ele quase sai na mão comigo. Romário está só dando cabeçada, não está fazendo nada só se enforcando”. Domingos ainda acrescenta: "O Formiga não tem nada a ver com isso".



Bruno Lopez, então, compartilhou trechos da conversa que teve com Romário, em tom de ameaça aos jogadores, caso a penalidade não fosse cometida. "Já tô dando o papo. Se essa parada não acontecer no primeiro tempo já prepara você e esse Formiga que amanhã já estamos aí em Goiânia. A carreira de todo mundo vai acabar".

Conversas entre jogadores do Vila Nova e apostadores mostram que Willian Formiga não aceitou participar de esquema de apostas Crédito: reprodução

Zagueiro com passagem pelo Ceará recusou participar de esquema de apostas



O zagueiro Jordan, que atuou pelo Ceará em 2021, também foi citado em mensagens. “O Vitinho foi atrás do Jordan, mas o Jordan não quis", afirma Bruno em outro momento da conversa com Romário. Em depoimento, o defensor relatou que foi procurado pelo apostador, que ofereceu R$ 50 mil para ele cometer a penalidade.



Jordan afirma que "recusou e houve até o aumento da proposta quando decidiu parar de responder". Ele relata que depois Romário também o procurou e acredita que ele “saiu mandando mensagem para quase todo mundo no Vila Nova” e que com a sua recusa, o volante então procurou Willian Formiga, que também não aceitou fazer parte do esquema.