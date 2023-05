STJD suspende oito jogadores envolvidos em manipulação por 30 dias

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou a suspensão preventiva por 30 dias de oito atletas envolvidos na Operação Penalidade Máxima. São eles: Eduardo Bauermann, do Santos; Moraes, do Aparecidense-GO (ex-Juventude); Gabriel Tota, do Ypiranga-RS (ex-Juventude); Paulo Miranda, do Náutico (ex-Juventude); Igor Aquino, do Sport (ex-Cuiabá); Matheus Coutinho (ex-Sergipe), Fernando Neto, do São Bernardo (ex-Operário-PR) e Kevin Lomónaco, do Bragantino.

A decisão aplicada pelo presidente do STJD, Otávio Noronha, ocorre um dia após o pedido da procuradoria do órgão. Os atletas citados já foram denunciados pelo órgão nos artigos 243 e 243 A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, cita "atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende e "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente", respectivamente.

Em caso de condenação, os jogadores podem ter a suspensão alargada para 720 dias ou podem ser intimados a pagar uma multa de até R$ 100 mil. Em caso de reincidência, pode ainda ocorrer a condenação de exclusão definitiva do esporte.

