Penalidade máxima: operação investiga esquema de manipulação de resultado na Série B 2022

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagou na última terça-feira, 14, a operação Penalidade Máxima, que investiga fraude e manipulação de resultados em jogos da Série B de 2022 do Campeonato Brasileiro.

Quatro atletas são investigados por suspeita de participação em um esquema de manipulação de resultados em três partidas. São eles: Romário (ex-Vila Nova), Mateusinho (ex-Sampaio Corrêa e atual Cuiabá), Joseph (Tombense) e Gabriel Domingos (Vila Nova), sendo este último suspeito por supostamente emprestar dados bancários para o recebimento do valor dado pelos apostadores.

Em pronunciamento à imprensa, Fernando Cesconetto, promotor do MP de Goiás, explicou que os jogadores são investigados por supostamente terem recebido pagamentos para cometer pênaltis durante três partidas, em um tempo específico do jogo.

“A manipulação consistia em cometer pênaltis sempre no primeiro tempo dos jogos de forma a garantir um elevado ganho financeiro para os apostadores e também para atletas direta ou indiretamente envolvidos. Acontece que para a aposta dar certo, era necessário que os pênaltis ocorressem nos três jogos”, expôs o profissional.

Como teria sido a atuação dos jogadores no esquema de manipulação de resultados

De acordo com o promotor do MP-GO, os jogadores que supostamente se envolveram no esquema de manipulação de resultado foram pagos para cometer penalidade máxima em um tempo específico de três jogos da Série B do Brasileirão de 2022.

De acordo com levantamento apresentado pelo Globo Esporte, Romário, que teria recebido R$ 10 mil adiantado de um valor de R$ 150 mil, deveria cometer um pênalti no primeiro tempo do jogo entre Vila Nova e Sport. O jogador não foi relacionado nem sequer para ficar no banco no jogo.

Gabriel também não atuou em Vila Nova e Sport, mas está sendo investigado por supostamente emprestar dados bancários para que Romário recebesse os R$ 10 mil de adiantamento.

Outro investigado, Mateusinho cometeu um pênalti no jogo entre Sampaio Corrêa e Londrina, aos 21 minutos do primeiro tempo, mas a cobrança não foi convertida.

Joseph, que também está entre os investigados, cometeu um pênalti no duelo entre Criciúma e Tombense, aos 30 minutos do primeiro tempo. A cobrança também foi desperdiçada.

Manipulação na Série B: mandados de prisão e busca e apreensão

Na manhã da última terça-feira, a MP-GO realizou um mandado de prisão temporária e outros nove de busca e apreensão entre seis cidades das regiões centro-oeste e sudeste. São elas: Goiânia (GO), São João del-Rei (MG), Cuiabá (MT), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Porciúncula (RJ).

