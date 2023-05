Com virose, Luiz Otávio desfalca Ceará contra Tombense

O Ceará enfrenta o Tombense, pela sexta rodada da Série B. O zagueiro Luiz Otávio desfalca a equipe alvinegra neste sábado, 13, após apresentar quadro de virose. O atleta não apareceu nas principais atividades de preparação para o confronto.



Além do defensor, Arthur Rezende, Michel Macedo e Willian Formiga, que estão no departamento médico. De acordo com boletim emitido pelo clube antes da partida deste sábado, Formiga se recupera de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e Macedo sofreu um estiramento muscular na posterior da coxa esquerda. Já Rezende iniciou transição após trauma no joelho esquerdo.



O Vovô vai a campo com a seguinte formação: Richard; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat,Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos; Richardson, Willian Maranhão e Chay; Jean Carlos, Erick e Nicolas. Téc: Eduardo Barroca.