Ceará conquista primeira vitória como mandante na Série B

Vovô venceu o Tombense por 2 a 0 na noite deste sábado, 13, com gols de Erick e Nicolas, no estádio Presidente Vargas

Diante do Tombense, o Ceará conquistou três pontos que colocaram a equipe em uma posição mais confortável na tabela da Série B. O Alvinegro dorme neste sábado, 13, na 11ª colocação na tabela, aguardando o final da rodada que ocorre no domingo, 14. Além de subir para uma colocação distante do Z-4, o Vovô conseguiu, com o triunfo por 2 a 0, sua primeira vitória como mandante no certame.

Nos dois jogos anteriores no PV, o Alvinegro de Porangabuçu havia sido derrotado pelo Guarani, na segunda rodada, e pelo Vitória, em seu quinto jogo na competição. Os três pontos somados foram ainda o segundo triunfo do Vovô na Série B.

O primeiro triunfo ocorreu diante do ABC, por 2 a 1, mas fora de casa.

Próximo jogo do Ceará terá público de mulheres e crianças

A vitória diante do Tombense marcou também o fim de uma série de três jogos em que o Ceará jogou totalmente sem público. As três próximas partidas do Vovô como mandante deverão ter público composto apenas por mulheres e crianças.

O clube cumpre punição imposta pelo STJD após confusão que ocorreu no jogo diante do Cuiabá, pela Série A de 2022.